Госдума России рассмотрит поправки к «антиотмывочному» закону, под жернова которого попали, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч юридических и физических лиц, причем многие безвинно. Новации как раз и направлены на защиту добросовестных клиентов банков.

Роман Савичев

Комментирует проблемы, связанные с применением поправок, наш постоянный эксперт Роман Савичев, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право.ру.

– «Антиотмывочный» закон – это ФЗ 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятый еще в 2001 году, – отмечает Роман Савичев. – Довольно серьезный документ, преследующий цели, понятные из его названия. Однако после вступления в силу в июне 2017 года новой редакции 115-ФЗ мы получили серьезную проблему, связанную с массовой блокировкой банковских счетов юридических лиц и простых граждан, которые попали под подозрение в отмывании неправедных доходов.

Я не встречал официальных цифр, представленных регуляторами этого закона – Центробанком России (ЦБ) и Росфинмониторингом. В основном в СМИ фигурируют данные общественных организаций, защищающих интересы предпринимателей, вроде «ОПОРЫ РОССИИ», бизнес-омбудсменов и т. д. Однако их оценки шокируют: утверждается, что с начала нынешнего года банки заблокировали расчетные счета примерно 500 тысяч предпринимателей. И Ставрополье не стало исключением. На этих банковских счетах зависли сотни миллиардов рублей, которые кредитные учреждения сочли сомнительными в соответствии с критериями, прописанными в ФЗ 115 . Можно допустить, что часть из них действительно жулики, отмывающие деньги, полученные преступным путем, кто-то, наверное, финансирует террористов. Однако понятно, что подавляющее большинство предпринимателей законопослушные и пострадали, подпав под закон по каким-то формальным признакам. А мы знаем, что такое заблокировать счет фирмы даже на два-три месяца: за это время сегодня очень легко обанкротиться.

Но это еще не все. С июня 2017 года Центробанк РФ стал рассылать коммерческим банкам страны так называемый «черный список», куда попали клиенты кредитных учреждений, которым отказано в обслуживании и проведении операций из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона. То есть, например, добропорядочная фирма, почему-то попавшая в «черный список», даже если захочет поменять банк, где обслуживается, не сможет этого сделать. Таким образом, «прокаженным» предпринимателям фактически закрывается доступ к услугам коммерческих банков, которые, понятно, не заинтересованы в том, чтобы перечить Центробанку РФ, составляющему «черные списки». А судиться с банкирами – дело хлопотное и долгое.

Масштабная проблема, которую мы получили сегодня, ясно указывает на то, что срочно нужен механизм, который позволит оперативно исправлять ошибки банков в отношении бизнеса.

Учитывая рост жалоб клиентов, получивших отказ в обслуживании, Центробанк РФ и Росфинмониторинг в ноябре этого года разработали методические рекомендации, направленные на реабилитацию предпринимателей, безосновательно попавших в «черные списки». Цель рекомендаций – заставить банки отказаться от формального, «автоматического» подхода к решению подобных вопросов. Им все-таки разрешили принимать на обслуживание граждан и предпринимателей, которым ранее было отказано, при условии, что те представят документы, послужившие причиной отказа.

Логическим продолжением появления рекомендаций стали поправки в ФЗ 115, о которых мы говорили вначале, и, кстати, помимо депутатов Госдумы РФ в подготовке законопроекта приняли участие Росфинмониторинг и Центробанк России. Сразу скажу: в связи с актуальностью «антиотмывочного» законодательства не предполагается какой-то серьезной его либерализации. Но ряд моментов, направленных на защиту пострадавших, предусмотрен, в первую очередь, защиту прав физических лиц. Законопроект запрещает банкам закрывать единственный счет гражданина, в случае если он используется для получения социальных выплат или зарплаты. Второй очень важный момент: клиенты – юридические и физические лица – получают право потребовать у банка объяснения причин отказа в открытии счета или проведении операций, чтобы представить в течение 10 дней документы, доказывающие добросовестность. Если же после этого кредитное учреждение не захочет исключить клиента из «черного списка», то отказник сможет обратиться с жалобой в межведомственную комиссию.

На мой взгляд, более четко в законопроекте должен быть прописан пункт об ответственности банков, необоснованно или по ошибке включивших клиентов в «черный список». Кто возместит ущерб пострадавшим?

Учитывая масштабность и актуальность проблемы, разработчики поправок к ФЗ 115 полагают, что Госдума РФ примет соответствующий закон оперативно и уже с начала 2018 года он вступит в силу.