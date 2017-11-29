Фото: ОМВД Невинномысск Самодельный пистолет, изъятый в Невинномысске полицейскими у криминального кулибина

В Невинномысске в ходе проведения профмероприятия «Оружие» полицейские изъяли у молодого мужчины предмет, похожий на пистолет. Проведенная вскоре экспертиза дала однозначный ответ: несмотря на неказистый вид самоделки, она действительно является дульнозарядным пистолетом. Самопал предназначен для одиночных выстрелов и пригоден к использованию.

Сам криминальный кулибин пояснил, что изготовил пистоль из подручных средств. Теперь злоумышленнику предстоит отвечать за содеянное по закону.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту незаконного изготовления, хранения и ношения оружия возбуждены уголовные дела.