В храме Преображения Господня г. Ставрополя продолжился музыкальный лекторий «Сокровищница Великой России», организованный Регентской школой Ставропольской духовной семинарии.

Очередная встреча была посвящена различным напевам, использовавшимся в церковном пении на Руси в XVI – XVII веках. Вела лекторий автор этого просветительского проекта методист Регентской школы Анна Верина. Песнопения исполняли хоры Регентской школы и Ставропольского краевого колледжа искусств. Прекрасные голоса перенесли слушателей из нынешней суеты в необыкновенную духовную атмосферу далеких столетий, позволили ощутить всю красоту древнерусских распевов.