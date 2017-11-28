Фото: Александр МАЩЕНКО Первый открытый городской вокальный конкурс «Дайте Звук-Дети!» в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Первый открытый городской вокальный конкурс «Дайте Звук-Дети!» в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Первый открытый городской вокальный конкурс «Дайте Звук-Дети!» в Невинномысске Фото: Александр МАЩЕНКО Настроение у юных участников проекта было отличное Фото: Александр МАЩЕНКО А вот родители в этот день изрядно переволновались Фото: Александр МАЩЕНКО Всех юных вокалистов угостили пирожными и вкусной газировкой

Видели ли вы когда-нибудь песенный конкурс, в ходе которого участников в обязательном порядке угощали... пирожными и сладкой газировкой? Впрочем, само название творческого состязания, прошедшего на днях в Невинномысске, многое объясняет. «Дайте Звук-Дети!» – так именуется первый открытый городской вокальный проект, собравший десятки юных исполнителей.

Цель конкурса – выявить талантливых ребятишек, дать им возможность заявить о себе. Проект организован при поддержке губернатора Ставрополья, главы Невинномысска, а также политической партии «Единая Россия».

Как думаете, кто больше всех волновался перед первым туром проекта? Конечно, родители маленьких вокалистов! А вот их чада проявили завидную выдержку и видимого волнения замечено не было. Один за одним выходили на сцену артисты и стало ясно: если вдруг и были у кого-то сомнения в необходимости проведения подобного конкурса, то в день первого тура они развеялись окончательно.

Еще перед выходом на сцену первых вокалистов полномочный представитель губернатора СК в муниципальном образовании Н. Образцова выразила уверенность в том, что детский вокальный проект станет настоящим праздником талантов. Так и получилось.

Зрители увидели десятки ярких образов. А песенные композиции были разноплановые: грустные и веселые, озорные и заставляющие задуматься... У строгого жюри была непростая задача – выбрать лучших из лучших. Оценки, впрочем, выставлялись без скидки на возраст. Учитывалось все – вокальные данные, диапазон, чистота интонирования, артистизм и т.д.

Хотя во второй тур проекта по итогам первого отборочного дня прошла примерно половина участников, проигравших не было. Не только потому, что абсолютно всем вручили сертификаты участников и подарки. Но и потому, что даже те ребята, кому в этот раз не улыбнулась удача, поверили в свои силы. А значит – победы у них впереди.

Ну а ближе к середине декабря, после второго этапа конкурса, в Невинномысске состоится финал проекта «Дайте Звук-Дети!». Аншлаг ему обеспечен.