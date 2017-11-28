На аэродроме «Чкаловский», базирующемся на территории Будённовского района, состоялось первое богослужение в специально оборудованном полевом храме. Появился такой необычный храм во исполнение приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу. Вместительная армейская палатка внутренним убранством вполне соответствовала образу храма – с иконами, каноном, подсвечниками. Молебное пение совершили руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами иерей Игорь Бортников и настоятель стационарного воинского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Лев Гиль. На богослужении присутствовали военнослужащие вертолётного полка и полка штурмовой авиации. Отец Игорь в пастырском слове после молебна сказал: «Если бы сейчас мимо нас проходил некий неприятель и увидел, что мы молимся в холодной палатке в двух шагах от стационарного храма, он поразился бы нелогичности происходящего и сказал бы в сердце своём: эту страну не победить!». Несмотря на непогоду, настроение у всех было приподнятое, солдаты с благодарностью приняли от священников карманные издания Нового Завета, молитвословы, нательные крестики.