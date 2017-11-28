Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Лучших школьников из Ессентуков отправят на Кремлевскую елку. Шестиклассник Александр Черевашко удостоился этой чести за успехи в мини-футболе, выдающиеся результаты в информатике и в шахматах. А Карина Серменова из 8 класса сильна в русском языке, литературе и биологии. Она часто побеждает в профильных олимпиадах. Однако отбор девочка прошла не только благодаря школьным предметам, но и спорту. Карина демонстрирует поразительную подготовку в плавании и игре на фортепиано.

Школьников приглашают и на правительственную елку в Ставрополе, в ДДТ, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.