Более 4 000 судебных заседаний в этом году было проведено в Ставрополе в связи с неплатежами за аренду земли и нежилых помещений, являющихся собственностью муниципалитета. Взыскано более 28 млн рублей, общая сумма долгов – свыше 98 млн рублей.

Комплекс мер, применяемый к должникам, значительно расширился: арест имущества, счетов, техники, запрет на выезд из России, временное лишение водительских прав, инициирование процедуры банкротства в отношении самых крупных предприятий-должников. С начала года было подано 16 исков о признании должников банкротами. Однако меры не всегда эффективны, неплатежи по аренде по-прежнему большие. А значит бюджет города терпит убытки, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.