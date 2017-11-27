Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске в отдел полиции обратился местный житель. Он поведал, что ночью кто-то угнал принаждлежащий ему автомобиль ВАЗ-2106, припаркованный во дворе многоэтажки.

В кратчайшие сроки сотрудники угрозыска установили личность угонщика и задержали его. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, чужой «шестеркой» завладел невинномысец двадцати одного года от роду. Ранее злоумышленник не раз был судим, в том числе за преступления, аналогичные только что совершенному.

Автомобиль у редидивиста изъят. Возбуждено уголовное дело.