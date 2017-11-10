Ставропольский филиал Россельхозбанка выступил генеральным партнером международной специализированной выставки «Праздник хлеба на Юге России», организованной НП «Российская Гильдия пекарей и кондитеров и НП «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства». Участники мероприятия обсудили состояние и перспективы развития региона в хлебопечении и смежных отраслях, обменялись профессиональными суждениями.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Зоя Тихомирова

В ходе выставки прошла ярмарка хлебобулочной и кондитерской продукции, выставка технологического оборудования, упаковки и ингредиентов для хлебопечения. «Проведение подобных мероприятий позволяет создать единую информационную среду между всеми заинтересованными структурами, сформировать основы и, в конечном итоге, создать необходимый импульс для эффективного развития инфраструктуры хлебопечения и смежных отраслей», – прокомментировала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.