В ходе выставки прошла ярмарка хлебобулочной и кондитерской продукции, выставка технологического оборудования, упаковки и ингредиентов для хлебопечения. «Проведение подобных мероприятий позволяет создать единую информационную среду между всеми заинтересованными структурами, сформировать основы и, в конечном итоге, создать необходимый импульс для эффективного развития инфраструктуры хлебопечения и смежных отраслей», – прокомментировала директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.