Полину Саварцову, помощника руководителя Нефтекумского межрайонного следственного отдела, трое ребят встречали, как родную. Увидев в окно знакомую машину, Лера и Никита через минуту были у калитки. В этот раз малышей ждали не только коробки с гостинцами, в руках у Полины был красивый букет цветов для их мамы Юлии, ведь опекаемую семью Романовых она навестила как раз в канун Дня матери.

Мы уже рассказывали о них: у Юлии больше года назад погиб муж. Женщина с тремя детьми осталась без всякой поддержки. Узнав об этой семье, коллектив Нефтекумского межрайонного следственного отдела взялся опекать ребят. И по мере возможности к Новому году, и ко Дню защиты детей, по другим различным поводам следователи готовят детям подарки и угощения. Когда-то нашли коляску для маленького Женьки, который в этот раз крепко спал. А для Никиты привезли портфель и школьные принадлежности к первому сентября (в нынешнем году мальчишка пошел в первый класс). Он, обнимая Полину, раскрыл перед гостьей свои тетрадки, где вместо отметок пока «звездочки». Так хотелось парню, чтобы Полина порадовалась его успехам! А Лера тут же принесла свои с «достижениями» в подготовительной группе, – она ведь идет в первый класс уже в будущем году. Девочка также поделилась - занимается в танцевальном кружке, впервые будет выступать перед широкой публикой на концерте, посвященном мамам, куда пригласила и Полину Саварцову.

– Говорят, что жизнь имеет смысл, когда совершаешь добрые поступки, – поделилась Полина. – Хочется, чтобы подрастая малыши, как можно чаще видели ее добрые стороны.