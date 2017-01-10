В Нефтекумском районе многодетную семью опекают следователи

Подарки малышам / «Ставропольская правда» от 10 января 2017 г.

Для Юлии Романовой и трех ее малышей появление на пороге дома гостей – работников межрайонного следственного отдела Нефтекумского района – стало настоящим чудом. В руках у помощника руководителя Полины Саварцовой и следователя Сергея Лемешко были коробки с игрушками, сладостями, фруктами и детскими книгами. Малышня долго церемониться не стала: пока взрослые интересовались жизнью у мамы, все трое педантично изучали содержимое коробок и новогодних кульков. В минувшем году, когда в дом пришла беда (в автокатастрофе погиб отец семейства), коллектив следственного отдела взял под свою опеку малышей, регулярно навещая семью и помогая многодетной маме. Новогодний праздник стал еще одним замечательным поводом навестить Романовых. И, похоже, малыши, не стеснявшиеся обнимать гостей, считают их уже родными.

http://www.stapravda.ru/20170110/v_neftekumskom_rayone_mnogodetnuyu_semyu_opekayut_sledovateli_99403.html