Лицо Любови Ивановны озарилось, как только она увидела сыновей и внука: четверо красавцев вошли в дом один за другим, и всех она окинула теплым взглядом.

– А большего счастья и не надо! – проронила женщина в продолжение нашего разговора. Любовь Ивановна Ильченко, как выяснилось, довольно богатый человек. Она воспитала не только трех сыновей, но и подняла на ноги шестерых внуков: у каждого сына – по девочке и мальчику. Радуется уже и первому правнуку. И общаясь с ней, невольно заряжаешься жизнелюбием. Несмотря на возраст, пережив страшную, болезнь, Любовь Ивановна сегодня по-прежнему в гуще семейных событий, продолжая помогать своим родным – и словом, и делом.

Все сыновья живут рядом с матерью — в Нефтекумске. Самый младший Константин – в одном доме, Геннадий и Александр – на соседних улицах. Одна знакомая даже пошутила: «Вот окружила себя детьми и не отпускаешь от себя…». А ведь Геннадию родители когда-то оставили квартиру в Затеречном, но он недолго думая, продал ее и переехал поближе. Так что быть рядом с матерью они просто привыкли и уже, сами став мужьями и родителями, по-прежнему, не стесняясь, говорят в один голос: «Мы свою маму просто обожаем!»

– А вы думаете, легко ли было трех сыновей поднять, вырастить? – продолжает разговор Любовь Ивановна, – я не ходила по подружкам, не было времени: сама работала и мальчишки были рядом, словно «гусятки». Вместе всю тяжелую работу по дому выполняли, вместе книжки читали и учили уроки. Ни на шаг от себя не отпускала. Они и есть – вся моя жизнь!

Любовь Ивановна долгие годы проработала в структурных подразделениях «Ставропольнефтегаз» бухгалтером. Так случилось, что и сыновья пошли по ее стопам: Геннадий и Александр – мастера, а Константин – главный специалист в ООО «РН – Ставропольнефтегазь». Один из шести внуков Василий, продолжая заочно учиться в Северокавказском университете на факультете нефти и газа, уже пятый год работает оператором в нефтяной компании.

Знакомые о Любови Ивановне говорят, что это – сильная, волевая женщина. И только близкие знают, какую нелегкую жизнь она прожила. Внуки очень любят слушать бабушкины рассказы о послевоенной жизни, удивляясь, какими жестокими и тяжелыми были те времена.

В 1945-ом, в год Победы, ей исполнилось всего пять лет, жили в станице Зольской. Отец с фронта не вернулся, а у матери, помимо маленькой дочери, еще два сына. Голодно было и сиротливо. По словам Любови Ивановны, она уходила на работу на целый день, а вечером доставала из сундука отцовские письма и долго и протяжно над ними плакала. Смотреть на это у девочки не было уже сил и однажды, когда мама ушла, она их все сожгла. Та вернулась и вновь – к сундуку, открыла его и обомлела – ни одного письма! «Где они?» – обратилась она к дочери. «Так надоели твои слезы, вот я и сожгла их. Не будет писем, перестанешь плакать, и все забудется», – последовало в ответ. И, правда, вскоре она успокоилась. Только вот жить было не на что, пенсию по утере кормильца семье не выплачивали, так как судьба отца до конца была неизвестна. Сначала на него пришло извещение, что пропал без вести. Потом письмо, что погиб, находясь в плену. И только в 1947 году приехал его боевой товарищ, рассказавший, что отец погиб в бою под Сталинградом и привез его медальон. Друзья договорились перед тем боем, что тот, кто останется жив, непременно поможет семье.

– Так однополчанин отца, ставший свидетелем его гибели, подтвердив все в военкомате, стал нашим спасителем – наконец, начали выплачивать пенсию, – вспоминает Любовь Ивановна. Причем, мама получила ее за все то время, которое она нам была положена, приехав домой с мешком денег. А я, благодаря папиной пенсии, смогла окончить десять классов.

Была и такая ситуация. Хлеб после войны выдавали в магазине только служащим. Чтобы избежать возмущений, мама посылала туда маленькую Любу. В три часа ночи девочка уже занимала очередь, крепко зажав в руке деньги – «троячок». И женщины, увидев в очереди замерзшую кроху, начинали причитать: «Вот сердца нет у твоей матери, как же она тебя одну сюда ночью отправила…». Все искренне жалели Любу, позабыв о главном, что хлеб семье колхозников не положен. А тут еще сердобольный продавец «дядя Байдаков» подливал масла в огонь: «Внученька ты моя золотая, красавица моя, да я тебе и свой хлеб отдам, лишь бы ты долго на свете жила!». После этих слов в магазине наступала гробовая тишина – все ждали, пока Любе хлеб выдадут. И девочка радостно бежала домой с буханкой, которую мама между всеми делила поровну.

– После десятого класса я сразу начала работать – так что институтов не оканчивала, не до того было! Но всю жизнь, как это ни странно, проработала бухгалтером, получая повышения, – говорит Л.Ильченко.

Так вышло, что из станицы Люба перебралась к брату в Затеречный, убедив маму, что здесь заработает денег и вернется. Но тут уже нашла не только работу, но и мужа. А жизнь в то время так в поселке бурлила, что возвращаться в деревню не было никакого смысла. Спустя какое-то время ее пригласили работать в бухгалтерию детсада, подведомственного нефтяникам. Наставница доступно объяснила смысл этой профессии, разложив «приход», «расход» и «остаток» по полочкам. И за несколько ночей ученица сделала месячный, квартальный и полугодовой отчеты. Удивившись, главный бухгалтер прочила ей хорошее будущее: «Далеко пойдешь!».

Вот так она и шла, пробивая себе дорогу и понимая, что многое зависит от нее самой. Трудолюбию учила и своих мальчишек, посвятив им всю свою жизнь, и теперь вполне счастливо живет в окружении своих родных – любящих и заботливых.