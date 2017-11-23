Сегодня грех пожаловаться на выбор растительного масла в торговых точках. Какое же самое полезное?

Отправляясь в магазин, гораздо важнее обращать внимание не на предлагаемый заманчивый ассортимент, а на способ изготовления продукта, утверждают эксперты электронного журнала «Страна советов». Масло бывает рафинированное и нерафинированное. Второй вид – продукт выжимки семян прессованием, без предварительной обработки (это холодный отжим) или же после обжарки (горячий отжим). В таком случае конечный продукт получается без химии. А вот с рафинированными маслами все иначе.

Все дело в том, что с помощью рафинации из исходного продукта извлекают до 99 процентов имеющегося в нем масла. Для сравнения: в холодном отжиме – всего 27 процентов, в горячем – 43. При производстве рафинированного масла семена заливают нефтехимическим растворителем, обычно гексаном. После выделения масла гексан выпаривают и обрабатывают щелочью, а полученную продукцию отбеливают, дезодорируют, фильтруют. Одно это делает рафинированное масло вредным для здоровья, не говоря уже о том, что данный продукт полностью лишен полезных веществ, имеющихся в нерафинированном «собрате», утверждают диетологи.