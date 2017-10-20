С интересной инициативой выступили депутаты фракции «Справедливой России» Госдумы РФ. Недавно они внесли на рассмотрение коллег законопроект, где предусмотрены поправки к ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Авторы поправок предлагают определять для бизнеса размер земельного налога исходя из рентабельности объектов недвижимости.

Роман Савичев

Комментирует эту новацию, а также вопросы, возникающие в результате использования кадастровой оценки недвижимости, наш постоянный эксперт Роман Савичев, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России, согласно данным рейтинга авторитетного портала Право. ру.

-Закон «О государственной кадастровой оценке» хотя и вступил в силу с начала 2017 года, однако по нему живет пока лишь треть российских регионов, в т. ч. Ставропольский край, – отмечает Роман Савичев. – Переходный период установлен по 1 января 2020 года. А все потому, что изначально этот документ вызывал жаркие споры и справедливо прогнозировалось недовольство населения и бизнеса, которые уже ощутили возросшее налоговое бремя на землю, недвижимость. Ведь если раньше налог на имущество, например на квартиру, исчислялся от ее инвентаризационной стоимости (и был чисто символическим), то теперь – от кадастровой, которая должна равняться рыночной.

Ставка налога на землю регулируется Налоговым кодексом, где определены максимальные рамки. Для большинства категорий (личные подсобные хозяйства, объекты садоводства, огородничества, сельхозземли и т. д.) максимум земельного налога установлен в 0,3% от кадастровой стоимости участка. Муниципальные власти, которые на местах регулируют ставку земельного налога, понятно, заинтересованы – и Ставрополье тут в первых рядах – в максимуме этого процента. А что касается кадастровой оценки земли, проведенной в крае в 2012 году, то она вызвала своей несправедливостью и перегибами такую критику, что новый губернатор Владимир Владимиров был вынужден исправлять чужие огрехи. Напомню, он инициировал новую работу по государственной кадастровой оценке земель и объектов капитального строительства, которая завершилась в 2015 году.

Подобные недоразумения, которые озлобляют людей, имеют место практически во всех регионах. Жалоб много. Чем, собственно, и вызваны поправки фракции «Справедливой России» в Закон «О государственной кадастровой оценке». Правда, пекутся они в первую очередь о разумном размере земельного налога для бизнеса. Депутаты хотят определять размер этого налога в зависимости от рентабельности объекта недвижимости. Они предлагают дифференцировать налогооблагаемую базу, устанавливая максимальное или минимальное значение кадастровой стоимости объекта исходя из бухгалтерской отчетности предприятия. Под этой инициативой подписался и председатель финансового комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков, справедливо отметивший, что власть сегодня всеми силами стремится увеличить отчисления в бюджет за счет повышения кадастровой стоимости недвижимости, не учитывая таким волевым подходом рентабельность бизнеса, особенно малого, что приводит к его разорению.

На мой взгляд, гибкость в применении кадастровой оценки нужна, однако в законопроекте, предлагаемом «справороссами», все-таки много подводных камней. Например, рентабельность одного и того же предприятия может сильно зависеть от человеческого фактора – способностей бизнесмена.

Что касается налога на имущество для физических лиц, то в новых платежках, как успели убедиться ставропольчане, суммы фигурируют хотя и не запредельные, но все же выше, чем в прошлом году, порой в два-три раза. К сожалению, эти суммы будут расти за счет поправочных коэффициентов до 2020 года, что существенно отразится на кошельках не только малоимущих, но и людей, неплохо зарабатывающих, однако имеющих солидную недвижимость в собственности. В регионах ставка налога на имущество устанавливается для каждого муниципального образования. На Ставрополье, следует признать, эти ставки одни из самых высоких: например в Ставрополе, Невинномысске и Кисловодске – 0,3% от кадастровой стоимости в год. А вот в большинстве городов Московской области, Краснодарского края – 0,1%.

Отмечу, что в последнее время значительно увеличилось число юридических фирм, предлагающих гражданам и бизнесменам помощь в судах для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков. Можно, конечно, воспользоваться их услугами, чтобы попытаться снизить кадастровую стоимость и, соответственно, налоги. Но услуги эти недешевы. Мой вам совет: посчитайте, стоит ли овчинка выделки.