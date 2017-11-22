Фото: пресс-служба краевого следственного управления СКР

В канун Международного Дня матери помощник руководителя Кировского межрайонного следственного отдела краевого следственного управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, Олеся Филипенко посетила многодетную семью Усатовых. Виктории Усатовой – 30 лет, она воспитывает троих дочерей. А еще учится на третьем курсе Кировского филиала Пятигорского медицинского колледжа по специальности фельдшер и стажируется на «скорой помощи». Дети пошли в маму — такие же увлеченные. Старшая, Марина, занимается восточными единоборствами, средняя, Валерия, ходит на уроки рисования и бисероплетения, а младшая, 5-летняя Наташа, очень любит танцевать. В подарок для семьи следователи передали продукты питания и обувь для детей.