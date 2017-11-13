Группа ВТБ объявляет о завершении объединения страховых медицинских компаний – ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) и ВТБ Медицина. Консолидированная компания продолжит работать на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) под единым брендом – ВТБ Медицинское страхование.

В результате реорганизации ВТБ Медицинское страхование становится лидером рынка ОМС по количеству застрахованных лиц – клиентская база компании насчитывает свыше 24 млн человек. Офисы представлены в 33 регионах РФ, доля рынка составляет порядка 17%.

Геннадий Гальперин, генеральный директор группы ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы успешно завершили объединение страховых медицинских компаний группы. Причем сделали это в максимально короткие сроки для столь серьезного проекта. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса ОМС и планируем развивать наши продукты по медицинскому страхованию для широкого круга клиентов».

В рамках интеграции были введены новые стандарты корпоративного управления, обновлена стратегия развития, усилена ИТ-составляющая бизнеса, внедрены новые стандарты клиентского сервиса, а также сформирована новая организационная структура, которая будет способствовать повышению эффективности объединенной компании.

Главой объединенной компании ВТБ Медицинское страхование стала Елена Белоусенко.

К 2019 году компания ВТБ Медицинское страхование планирует увеличить клиентскую базу до 25,4 млн человек. Рост количества застрахованных планируется, как органически, так и в результате реализации возможных сделок M&A.