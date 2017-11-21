Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

21 ноября около полуночи в селе Дмитриевском Красногвардейского района водитель автомобиля «Лада Приора» не сбавил скорость перед вхождением в поворот, заскользил на мокрой трассе и въехал в столб. Автолюбитель выпал из транспортного средства, пролетел восемь метров и врезался в забор. В ДТП также пострадал пересекавший проезжую часть прохожий — его сбила и вытолкнула на обочину та самая «Приора». В больницу мужчины поступили в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».