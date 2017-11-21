20 тысяч ставропольчан проголосовали за 5 проектов по развитию территории краевого центра.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Выбор был ограничен 11 местными инициативами. Голосование показало, что ставропольчане желают видеть

благоустроенную площадь возле железнодорожного вокзала,

новый центр «Молодежное пространство «Лофт» на базе МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,

обустроенные плоскостные спортивные сооружения по ул. Тухачевского, 6/1,

территорию «Аллеи Ветеранов» и сквер по ул. Дзержинского, 4.

Итоги конкурса подведут в декабре в министерстве финансов Ставропольского края, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.