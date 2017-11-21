Выбор был ограничен 11 местными инициативами. Голосование показало, что ставропольчане желают видеть
благоустроенную площадь возле железнодорожного вокзала,
новый центр «Молодежное пространство «Лофт» на базе МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта»,
обустроенные плоскостные спортивные сооружения по ул. Тухачевского, 6/1,
территорию «Аллеи Ветеранов» и сквер по ул. Дзержинского, 4.
Итоги конкурса подведут в декабре в министерстве финансов Ставропольского края, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.