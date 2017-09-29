В минувшие выходные в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя прошел кинологический фестиваль «СуперПес-2017». Мероприятие ознаменовало открытие одной из немногих в Ставропольском крае дрессировочной площадки для собак, полностью соответствующей стандартам кинологической федерации.

В рамках фестиваля «СуперПес-2017» прошел Парад пород, в котором приняли участие собаки свыше тридцати различных пород.

Дети со своими питомцами выступили в номинации «Ребенок и собака», продемонстрировали мастерство питомцев в выполнении различных команд. Самому маленькому владельцу собаки всего три года.

Одним из наиболее зрелищных моментов стало соревнование на самый быстрый отзыв собаки. Победителем состязания признана собака породы веймаранер, преодолевшая дистанцию и подбежавшая к хозяину за три секунды. Самый долгий отзыв – более 20 секунд у йоркширских терьеров.

Владельцы собак показали навыки своих питомцев в защите от нападающего. Большое внимание уделялось послушанию собаки, готовности отпустить «жертву» по команде хозяина.

В ходе выставки-продажи щенков можно было выбрать питомца и получить консультацию по содержанию и уходу. Примечательно, что жильцы квартир предпочитают йоркширских терьеров и пекинесов. Люди, проживающие в таунхаусах и особняках, выбирают бельгийских, немецких, мареммо-абруццких овчарок, догов, сенбернаров, ньюфаундлендов и других крупных питомцев, призванных защищать хозяев.

По окончании мероприятия победителей и участников фестиваля наградили ценными подарками от партнеров.

«Гармония» благоприятна для проживания людей и их четвероногих друзей ввиду того, что считается экологически чистым районом. Здесь нет промышленных и перерабатывающих предприятий, имеются зеленые насаждения и одна из самых протяженных в Европе аллея Ласточек.

Фестиваль «СуперПес-2017» прошел впервые, но обещает стать ежегодным, поскольку вызвал живой интерес у любителей собак не только Михайловска, но и Ставрополя, а также других регионов края. Подробный фотоотчет о фестивале в «Гармонии» можно посмотреть по ссылке.