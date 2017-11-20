Фото: центральная городская библиотека Невинномысска Три уникальных путеводителя по улицам города издали библиотекари Невинномысска

Центральная городская библиотека Невинномысска за последние годы выпустила три путеводителя по улицам города химиков.

Уникальные издания «Улица Менделеева», «Улица Гагарина» и «Бульвар Мира» не только рассказывают о том, как появилась та или иная улица. Здесь также содержатся интересные факты из истории расположенных на них предприятий и организаций. А в качестве иллюстраций широко используются старые архивные фото. Каждая вводная статья в справочных изданиях – это и разговор с читателем о конкретной улице, и увлекательный экскурс в историю родного города, и размышление о судьбах домов, фонтанов и т. д.

Как рассказали в пресс-центре библиотеки, работа над выпуском путеводителей будет продолжена.