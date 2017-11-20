Центральная городская библиотека Невинномысска за последние годы выпустила три путеводителя по улицам города химиков.
Уникальные издания «Улица Менделеева», «Улица Гагарина» и «Бульвар Мира» не только рассказывают о том, как появилась та или иная улица. Здесь также содержатся интересные факты из истории расположенных на них предприятий и организаций. А в качестве иллюстраций широко используются старые архивные фото. Каждая вводная статья в справочных изданиях – это и разговор с читателем о конкретной улице, и увлекательный экскурс в историю родного города, и размышление о судьбах домов, фонтанов и т. д.
Как рассказали в пресс-центре библиотеки, работа над выпуском путеводителей будет продолжена.