Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс в Ставрополе по приглашению Владимира Полубояренко (слева)

В аэропорту Ставрополя приземлился самолет с семьей Мартенсов, прибывших на Ставрополье на постоянное место жительства. Их встретили Владимир Полубояренко, пригласивший летом этого года Мартенсов поселиться в его большом особняке, многочисленные журналисты, в том числе иностранные. У выхода из аэровокзала гостей встретила танцевальная группа, исполнившая лезгинку. Глава семьи выпил из поднесенного ему по кавказскому обычаю рога. Евгений Мартенс не сетовал на усталость в связи с тем, что много часов аэропорт Внуково не давал вылета в связи с туманом в Ставрополе. «Мы приехали домой- , сказал Евгений, – а это добавляет сил».