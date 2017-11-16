Исправительная колония № 4 УФСИН России по Ставропольскому краю (станица Александрийская Георгиевского района), сообщила пресс-служба ведомства, отметила юбилей – 60-летие со дня основания. В этот день здесь собрались люди, для которых служба в этом учреждении стала призванием и делом жизни, в т. ч. ветераны.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Сегодня исправительная колония № 4 отвечает современным пенитенциарным стандартам. Здесь действует профессиональное техническое училище, в промышленной зоне колонии выращивают цыплят-бройлеров и кур-несушек. А на деревообрабатывающем участке осужденные изготавливают товары народного потребления. Шлакоблоки и сварочные электроды – тоже в перечне продукции исправительного учреждения. А еще в колонии есть служебный городок собаководства и кинодром, которые являются одними из лучших в подразделениях УИС края.

В 2009 году здесь было построено помещение, действующее в режиме следственного изолятора, на 150 мест. Открыт участок колонии-поселения.

А начиналось все в 1957 году, когда на базе Александрийского кирпичного завода была организована мужская исправительно-трудовая колония. 600 осужденных производили кирпич и черепицу. Гораздо позже появились инструментальный и цех металлообработки, где выпускали инструменты для автомобилей ЗИЛ. В начале 70-х годов прошлого века в колонии были созданы профтехучилище и вечерняя средняя школа для осужденных. Появились и новые цеха – механической обработки, контактной сварки, поршневых колец, швейный участок, которые поставляли продукцию даже на экспорт – в Болгарию и Китай. Исправительная колония становится и одним из основных предприятий, где работают местные жители. Сейчас ее возглавляет полковник внутренней службы Наурби Бекмухамбетов.

Начальник УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владислав Никишин отметил хорошую работу руководства и всего коллектива ИК-4 и вручил ряду сотрудников ведомственные медали, почетные грамоты и благодарственные письма.