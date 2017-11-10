17 ноября в концертном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества пройдёт открытый краевой фестиваль «В песне живёт моя душа», посвящённый памяти Лилии Александровны Якоби, фольклориста-этнографа, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа России». Учредитель фестиваля – министерство культуры СК и организатор, краевой Дом народного творчества, называют главной целью мероприятия сохранение традиционной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ставрополья. Об участии заявили 20 творческих коллективов из Александровского, Изобильненского, Новоалександровского, Петровского, Левокумского, Труновского, Минераловодского районов, городов Ставрополь, Кисловодск, Будённовск. Важное условие фестиваля – исполнение песен, записанных Лилией Александровной в ходе экспедиций по краю. Прозвучат хорошо известные «Во горнице, во светлице», «Молодой Коля женится», свадебные напевы села Грушевского Александровского района, «Ой рябина, рябина» станицы Баклановской Изобильненского района, «Оседлаю коня», «Вокруг хаты терён» хутора Чапцев Новоалександровского района, песни казаков-некрасовцев Левокумья. И конечно в концертной программе выступит ансамбль народной песни «Лада» Дома культуры города Ставрополя, который создала Л. Якоби, руководившая им более 35 лет. Ученики, друзья, коллеги вспомнят талантливого, доброго, чуткого человека.