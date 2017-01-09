Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Дед Мороз прибыл на сказочную ассамблею

28 декабря резиденция Деда Мороза откроется на КМВ. В поселке Капельница, в микрорайоне Железноводска, 10 дней будут идти народные гулянья: с катанием на санках, с ярмаркой, уроками по изготовлению елочных игрушек и, конечно, сладкими подарками.

А Пятигорск встретит праздник с хозяевами этого года. 31 декабря на площади пройдет шоу «Собака года», сообщает «Своё ТВ».

Краевой центр начнет готовиться к главному празднику года, начиная с 15 декабря. Именно тогда состоится открытие главной ёлки города. Праздничные огни начнут создавать незабываемую зимнюю атмосферу с конца ноября. Фонтаны станут светодиодными.