В Ставропольском крае началась реализация широкомасштабного проекта по созданию и вводу в эксплуатацию автоматизированных средств фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Проект – результат совместной работы Госавтоинспекции региона и правительства Ставрополья. На основе анализа аварийности были определены 75 мест концентрации автоаварий в Ставрополе, Минеральных Водах, вблизи Пятигорска, а также на федеральных и региональных трассах края.

До конца года 15 камер уже будут установлены в краевом центре и вблизи него – на наиболее аварийных перекрестках. А в течение ближайших 9 месяцев проект будет полностью реализован: камеры установят на федеральной трассе «Кавказ», в Минеральных Водах и на дороге Северо-западный обход Пятигорска, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.