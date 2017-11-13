В минувшие выходные в Ставрополе прошел субботник. Жители города посадили деревья и очистили территорию. Работы прошли в скверах, лесных массивах. Приводились в порядок тротуары, газоны, детские и игровые площадки, внутриквартальные территории. В субботнике участвовали 200 организаций, предприятий и учреждений, а это более десяти тысяч человек. Взрослым помогали школьники. В результате вместе очистили от листвы и мусора более 38 га, ликвидировали пять несанкционированных свалок.

А еще в этот день высадили более пяти с половиной тысяч саженцев молодых деревьев. Теперь урочище «Надежда» «облюбовали» дуб черешчатый, лох узколистный и акация белая, а территорию музейного комплекса «Россия – моя история» – сосны, ели и березы. Липа, рябина, боярышник, клены появились на бульваре Генерала Ермолова, территории военного городка на Южном обходе и 44-й школы Ставрополя, сообщили в пресс-службе города.