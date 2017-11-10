Ежегодно, 10 ноября, в России празднуют День сотрудника органов внутренних дел. В этом году торжество знаменательно еще и тем, что отмечается 100-летний юбилей образования российской милиции. В отделе МВД России по Кочубеевскому району состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику и памятной дате.

Фото: ОМВД России по Кочубеевскому району В Кочубеевском районе отпраздновали День сотрудника органов внутренних дел Фото: ОМВД России по Кочубеевскому району В ходе мероприятия подвели итоги детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

Началось оно с возложения цветов к мемориалу сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга.

Затем начальник отдела МВД России по Кочубеевскому району, полковник полиции В. Меркулов поздравил всех присутствующих с праздником. К виновникам торжества также обратились председатель Совета Кочубеевского муниципального района Л. Елфинова, председатель Совета ветеранов районного отдела МВД России К. Калинин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, протоиерей Евгений Пиперков, другие гости.

После этого были подведены итоги детского конкурса рисунков – «Мои родители работают в полиции». Юным победителям и участникам творческого состязания вручили грамоты и сладкие подарки.

В день профессионального праздника состоялось также награждение сотрудников районного отдела полиции. Лучшие из лучших получили ведомственные награды, почетные грамоты, письменные благодарности.

Нельзя не отметить, что в числе почетных гостей мероприятия были вдовы погибших сотрудников. Память стражей правопорядка, отдавших жизнь при выполнении служебного долга, почтили минутой молчания.