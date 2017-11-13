Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Водитель «ВАЗа-21074» погиб в Буденновском районе при столкновении с деревом. ДТП произошло 10 ноября около двух часов ночи. Водитель не следил за скоростью, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. Шансы на спасения у автолюбителя были малы, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. Возможно, водитель уснул за рулем, подробности произошедшего будут известны позже, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.