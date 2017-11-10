Победителей краевых соревнований среди молодых специалистов АПК наградили в Новоселицком районе.

Фото: пресс-служба администрации Новоселицкого района Фото: пресс-служба администрации Новоселицкого района

Устраивая такие конкурсы, Ставропольский краевой Центр молодежных проектов, стремится вызвать интерес нового поколения к развитию экономики региона. Уже 17 лет проходят соревнования профессионального мастерства среди молодых животноводов и хлеборобов, за это время более 600 человек отмечены наградами. И в этот раз видные гости, среди которых представитель губернатора края в муниципальном образовании А. А. Нагаев и начальник отдела господдержки сельскохозяйственного производства министерства сельского хозяйства края Е.Грищенко вручали дипломы и подарки 20 победителям из 13 районов края.

После торжества участники смогли увидеть уникальный завод по подготовке семян ООО ОПХ «Луч». На предприятии всячески стараются привлечь молодых работников: оплачивают учебу, строят жилье для тех, кто возвращается на работу в село, сообщили в пресс-службе администрации Новоселицкого района.