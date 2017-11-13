Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

11 ноября около 19 часов в Минераловодском районе легковой автомобиль столкнулся с впереди идущим грузовиком на 332 километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель «ВАЗа-21054» ехал в направлении Минеральных Вод со стороны Невинномысска и наехал на двигающийся в попутном направлении автомобиль «ДАФ». Водитель грузовика не пострадал. Находившийся за рулем легковушки автолюбитель скончался на месте ДТП, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.