Термин «уголовный проступок» вскоре появится в УК РФ. Пленум Верховного суда одобрил соответствующий законопроект, где предусмотрено, что судимости могут избежать граждане, впервые совершившие преступления небольшой тяжести.

Роман Савичев

О том, кого коснется нововведение, о его плюсах и минусах, комментарий нашего эксперта Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной сфере признано одним из крупнейших в России согласно данным рейтинга авторитетного портала Право.ру.

-Законопроект, подготовленный пленумом Верховного суда, является очередным шагом к гуманизации уголовного законодательства, – отмечает Роман Савичев. – Напомню, ранее от уголовной ответственности стали освобождать граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, но при условии, если они возместили ущерб (ст. 76.2 УК РФ). В этом случае назначается судебный штраф. Однако тех, кто подпал под эту статью, относительно немного: по статистике, за шесть месяцев 2017 года всего 7335 человек. Однако, считают разработчики законопроекта, следует значительно расширить перечень составов преступлений небольшой тяжести – примерно до 80, которые можно квалифицировать как «уголовный проступок, не влекущий судимости».

Между тем сегодня в категорию «небольшой тяжести» входят противоправные деяния, которые отличаются – и порой значительно! – по степени общественной опасности. Например, кража, мошенничество, истязание, угроза убийством и другие преступления, связанные с насилием и присвоением чужой собственности, стоят в одном ряду с более «легкими» деяниями – клеветой, оскорблением представителя власти, невыплатой зарплаты, незаконным предпринимательством и т.д. И суть законопроекта как раз таки заключается в том, чтобы разграничить преступления в категории «небольшой тяжести», выделив из них ту часть наказания, за которую сегодня не лишают свободы. Эта часть и получит название «уголовный проступок», а граждане, совершившие его, смогут избежать судимости, но при условии, если оступились впервые. То есть на первый раз вина прощается. Для таких правонарушителей планируется наказание в виде штрафов, а также исправительных или обязательных работ. Отдельно в законопроекте оговариваются «воспитательные» меры по отношению к несовершеннолетним, совершившим уголовный проступок. Это предупреждение, передача под надзор родителей или опекунов, ограничение досуга, установление каких-то социальных требований к поведению, ну и, конечно, несовершеннолетний будет обязан загладить причиненный вред.

Законопроект об уголовном проступке, безусловно, востребован жизнью. Ведь сегодня в нашей стране миллионы граждан имеют судимость. Из них примерно половина совершили мелкое преступление, скажем так, по стечению обстоятельств или даже просто по недоразумению. Да значительная часть таких преступников не получила реальный срок и не села в тюрьму, но проблема в том, что судимость на всю жизнь будет для них клеймом, которое не позволит, например, получить высооплачиваемую работу, устроиться на госслужбу, а многие страны отказывают таким во въездной визе. Кроме того, ни для кого не секрет, что люди, которые реально отсидели за решеткой, после освобождения склонны к рецидивам, поскольку прошли «зэковскую школу».

Отсутствие судимости позволит гражданам, совершившим уголовный проступок, перевернуть позорную страницу без ущерба для собственной репутации и, самое главное, сделать выводы и в будущем не допускать криминальных «историй». Плюс здесь заключается и в том, что государство существенно снизит затраты на содержание тюрем да и всей системы исполнения наказаний. На содержание заключенных тратятся большие деньги, и если «мелкий» преступник не очень-то опасен для общества, то, конечно, логичнее приговорить его к обязательным работам или штрафу и не расходовать на его содержание бюджетные деньги.

Однако квалификация «уголовный проступок» должна четко регламентироваться законодательством. Очень важно, чтобы определения «уголовного проступка» и «уголовного преступления» не носило размытый характер и не стало очередным поводом для коррупции. Чтобы не получилось так, что совершит человек серьезное преступление, даст «на лапу» следователю и отделается простым штрафом.

В этой связи отмечу, что институт уголовного проступка давно применяется во многих государствах. В том числе и на постсоветском пространстве. Например, в Казахстане уголовные проступки ввели в 2014 году, на Украине – в 2012-м. Новшества эти, насколько мне известно, уже неплохо себя зарекомендовали.