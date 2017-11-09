Супруги Кабалалиевы – старожилы Нефтекумска. Более сорока лет назад они, будучи еще совсем молодыми, приехали в город, который в те годы быстро рос и развивался.

– Один за другим сдавались дома, счастливые новосёлы занимали квартиры, и мы понимали, что обрести счастье в этом городе не мечта, а реальность, – вспоминают Артём Яковлевич и Манушак Гавриловна.

С работой всё сразу сложилось: глава семьи, окончивший Дагестанский институт усовершенствования учителей, планировал пойти в школу заниматься воспитание детей. Но судьба распорядилась по-своему: была у него заветная мечта служить в милиции, о чём никогда не говорил. А тут, приехав в Нефтекумск, решил зайти в отдел и узнать, нужны ли им такие крепкие ребята как он.

– Встретил меня тогда замполит Александр Бабченко, мудрый и отзывчивый человек. Он сразу же одобрил мой выбор и порекомендовал пойти во вневедомственную охрану. Так и начались мои милицейские будни, – продолжает Артём Яковлевич, прокручивая в памяти уже совсем далёкие события своей жизни.

Ему, майору милиции в отставке, теперь уже обо всём хочется говорить в сравнении, объясняя, что и жизнь тогда была лучше и требования к сотрудникам строже: «Даже представить не могу, чтобы кто-то из моих коллег шёл по улице с семечками, или в бушлате нараспашку». Он знает, о чём говорит, ведь за спиной у ветерана 22 года службы в органах внутренних дел – долгих, нередко сопряжённых с опасностью и риском для жизни. Примером может послужить один довольно неприятный инцидент, произошедший много лет назад. Ночью из изолятора временного содержания, сделав подкоп, сбежали в Чечню шестеро заключённых, подозреваемых в кражах скота. Туда отправили два экипажа, в одном из которых был и Кабалалиев.

– Только заехали в село, как сработало сарафанное радио. Все уже знали, зачем мы приехали, и никто не открыл двери. Попался участковый инспектор, добросовестный сотрудник, он пригласил родителей заключенных. Вместе решили, чтобы не позорить семьи на всё село, прилюдно никого не задерживать. Беглецы тихо – мирно пришли сами. Кроме одного. С ним вот и пришлось повозиться, а когда задержали, нужно было мчали на высокой скорости: нашей машине еле удалось оторваться от преследователей. Было опасно, но задачу свою выполнили, – вспоминает ветеран.

Артем Яковлевич окончил Ставропольскую, затем Киевскую высшую школу милиции и прошел путь от рядового сотрудника до начальника дежурной части Отдела внутренних дел. Занимал должности старшины роты, инспектора – дежурного медвытрезвителя, начальника ИВС, командира моторизированного взвода. Ценил молодого сотрудника бывший тогда начальником Нефтекумского ОВД Александр Терентьевич Волкодав, заслуженно продвигая по службе (он, как известно, ушёл в отставку с поста начальника ГУВД Ставропольского края). Затем уже Павел Тимофеевич Козырев, сменивший предшественника на посту, пригласил в дежурную часть. Решив, что служба в дежурной части подойдёт Артёму Яковлевичу по характеру. «Работать нужно очень быстро: соображать, принимать решения, узнавать самые важные факты, которые помогут потом раскрыть преступление», напутствовал он своего подчинённого, переводя на эту должность. Не зря ведь «дежурку» называют сердцем отдела. А через «сердце» самого Артёма Яковлевича прошли многие события: нападение боевиков на Будённовск, и две «чеченские» компании, потребовавшие особых сил…

Кстати, у Павла Тимофеевича Козырева на входных дверях метка была для тех, кто приходил устраиваться на работу в милицию. Кто был ниже её ростом, он принципиально не принимал – по его мнению, новобранец должен быть не меньше метра шестьдесят восемь. К тому же нужно было не меньше его самого отжаться, показать себя на перекладине.

– Мы искали чуть ли не спортсменов, учитывая прежде всего физическую подготовку ребят. С Козыревым были ровесники и когда он «потянул» меня в начальники дежурной части, то возложил, в том числе обязанности по подготовке личного состава. Вникал даже в семейные неурядицы сотрудников – ведь в нашей работе многое зависит от психологического настроя, – продолжает мой собеседник. – Вот и приходилось подчинённым по очереди объяснять, что семья – это главное, а их женам – что работа у нас такая…

Кстати, сам Артём Яковлевич признался, как на духу, что он – «однолюб» и с гордостью заявил, что супруга, к счастью, всё смогла выдержать. А сама Манушак Гавриловна ничуть не скрывает, что нелегко было столько лет оставаться в статусе жены действующего работника милиции:

– Вся жизнь, и тем более праздники были связаны с его круглосуточным дежурством, поэтому проводить их приходилось в гордом одиночестве, но служба есть служба.

Как и муж, она с удовольствием вспоминает годы молодости. Переехав в город, какое-то время жили на квартире. Потом в общежитии дали комнату и, казалось, что это – настоящие хоромы.

– А когда получили двухкомнатную квартиру на пятом этаже нового дома, мне показалось, что большего в жизни и не нужно, теперь у меня точно есть всё! Очень нам хотелось здесь жить, в этом новом красивом городе, – говорит женщина.

Манушак Гавриловна более сорока лет проработала в Нефтекумской поликлинике фельдшером. И в семье у Кабалалиевых всегда было два серьезны праздника, которые они дружно отмечают в кругу друзей и родных – День медработника и работника милиции.

– Нам очень повезло: мы жили в интересное время, оба были востребованы, у нас за эти годы появилось много друзей и знакомых, хорошие соседи, – говорят супруги.

За это время они построили большой красивый дом, вырастили детей, а теперь радуются внукам.

– Наша жизнь не была безмятежной, но она была интересной и насыщенной, – замечают.

Глава семьи вышел в отставку в ноябре 1996 года: за период службы неоднократно поощрялся как руководством отдела, так и краевого управления, награжден двумя медалями «За безупречную службу». И сегодня продолжает поддерживать физическую форму, он – активный общественник, но самое главное – любимый муж.