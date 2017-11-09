11 ноября в Центре культуры и досуга поселка Солнечнодольска Изобильненского района состоится V региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й параллели», организованный краевым Домом народного творчества. Год от года фестиваль набирает популярность. Нынче в нем примут участие более 60 хореографических коллективов с общим количеством участников 1200 человек из 20 городов и районов Ставрополья. Среди постоянных номинаций – народный танец и фольклорные композиции, cтилизованный народный, классический, современный эстрадный, спортивный танец, бальная хореография, belli dancе, стрит-шоу (хип-хоп, RnB и другие уличные направления), breakdance, деми-классика. Возрастной диапазон участников – от 6 лет до 21 года.