В прошлом заместитель главы администрации Кисловодска, а с недавних пор – исполняющий полномочия главы Георгиевского городского округа Максим Клетин посетил многодетную семью Соколовых в селе Краснокумском.

Максим Клетин (слева) знакомится с бытом семьи Соколовых

Поводом для «выхода в народ» нового руководителя муниципалитета стали обращения многодетных семей, чьи дома попали в зону затопления во время весеннего паводка.

Очир и Ольга Соколовы воспитывают 13 детей, двое из которых свои, а остальные – приемные. Родители рассказали Максиму Клетину о достижениях своих детей, показали новые приобретения, семейные коллекции, а также поделились бытовыми тяготами. Дом семьи Соколовых находится в километре от конечной остановки автобуса. Идти до нее приходится по разбитой грунтовой дороге. Обогревает дом обычная печь, так как газового трубопровода на их улице нет.

Эти и другие вопросы Максим Викторович взял на заметку и сразу же дал поручения профильным ведомствам проанализировать ситуацию и доложить о вариантах решения проблем.