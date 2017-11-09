В Кисловодске прошло заседание координационного совета региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по СКФО.

Фото: Николай БЛИЗНЮК В работе координационного совета участвовал президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов.

В обсуждении проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса округа приняли участие члены региональных отделений РСПП, в том числе президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов, руководители предприятий, работающих в туристско-рекреационной сфере.

Открыл и вел заседание член правления РСПП, депутат Думы Ставропольского края Владимир Гурьянов. Он отметил, что многие курорты на Северном Кавказе обладают замечательными бальнеологическими ресурсами, но существующий там уровень инфраструктуры не позволяет привлечь того туриста, который способен оставить достаточно денег для развития курортов. В 2016 году регионы СКФО посетили три с половиной миллиона туристов, из них лишь 55 тысяч иностранцев. Между тем округ способен ежегодно принимать порядка десяти миллионов туристов.

Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко акцентировал внимание собравшихся на том, что в Советском Союзе «индустрия здоровья» состояла из 7500 санаториев, где ежегодно оздоравливали 33 миллиона человек.

Сейчас в стране осталось лишь 1700 санаторно-курортных учреждений. И государственная их поддержка оставляет желать лучшего. Ставропольский край не исключение. Для примера: у нас государственная поддержка сельского хозяйства ежегодно составляет шесть миллиардов рублей, а всего санаторно-курортного комплекса – сто миллионов рублей.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Николай Мурашко не согласен с позицией Минздрава по санаторно-курортному комплексу

Николай Мурашко видит два варианта дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса: либо переход на элитарное обслуживание на рыночных принципах, либо восстановление системы массового оздоровления населения с помощью государства.

– Сейчас Минздрав нас склоняет к тому, что лечиться надо таблетками, а санкур – это псевдолечение. Подразумевается, что на всю страну должно остаться 300 – 400 санаторно-курортных учреждений для богатых людей, которые понимают, что таблетки приводят лишь к снятию каких-то симптомов, но не улучшают здоровье. А все остальное население страны должно лечиться таблетками.

В подтверждение этого тезиса Николай Мурашко рассказал, что Минздрав принял внутренний документ, согласно которому санаторная путевка должна быть от 14 до 21 дня. Тогда как ныне львиную долю выручки санатории получают от обслуживания клиентов, отдыхающих 12 дней и меньше. На более длительный срок пребывания в санатории у большинства из них просто нет средств.

Курортное управление провело анализ и выяснило, что подавляющее большинство отдыхающих – это люди в возрасте примерно 50 лет и с ежемесячным доходом от 30 до 50 тысяч рублей. А для выживания отечественных здравниц в условиях рынка необходимо привлечь россиян в возрасте от 30 до 50 лет с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей, которые сейчас предпочитают отдыхать на зарубежных курортах. Для этого, в частности, необходимо все санаторно-курортные учреждения поднять как минимум до «трех звезд» по европейской классификации. Таков элитарный путь санкура.

Чтобы пойти по иному пути и сделать отдых на курортах доступным и массовым, государство, по мнению руководителя профсоюзных здравниц на Кавминводах, должно ввести ряд преференций как для самих отдыхающих, так и для предприятий, на которых они работают. Разумеется, это снизит наполняемость федерального, регионального и местных бюджетов. Поэтому исполнительная власть воспринимает такие предложения в штыки.

Участвовавший в работе заседания координационного совета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин считает, что современный турист едет прежде всего за впечатлениями. На данном этапе и в перспективе задача туристско-рекреационного комплекса в регионах Северного Кавказа состоит в том, чтобы турист получал эти впечатления в комфортных условиях. Как это происходит, например, в швейцарских и итальянских Альпах.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СК Кирилл Кузьмин считает, что развитие туризма должно стать стратегией для Ставрополья

Высказался уполномоченный и по поводу введения курортного сбора:

– Это уже случилось, решение принято. Посмотрим в будущем году, насколько овчинка стоит выделки. Но уже сейчас ясно, что деньги, которые рассчитывает получить от него Ставрополье, просто смешные по сравнению с государственными вложениями в развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края.

Кирилл Кузьмин считает: чтобы эффективно отстаивать свои интересы, предприятиям санаторно-курорного комплекса Кавминвод необходимо объединиться в некую организационную структуру.

Декан школы кавказского гостеприимства Института сервиса, туризма и дизайна СКФУ Елена Семёнова подробно рассказала о системе подготовки студентов и заявила, что выпускники вуза пользуются большим спросом на предприятиях отрасли. Упреждая возможные вопросы, Елена Семёнова пояснила, почему выпускников школы не видно в санаторно-курортном комплексе Кавминвод. Просто здравницы Сочи делают молодым специалистам значительно более привлекательные в материальном плане предложения.

Но уже из следующего доклада стало ясно, что эти и многие другие планы лопнут как мыльный пузырь, если на Кавминводах не удастся сохранить природные лечебные факторы. О том, что такая опасность реально существует, весьма убедительно, опираясь на конкретные цифры и факты, рассказал профессор СКФУ, доктор технических наук Иван Першин. Он сообщил, что эти данные получены на протяжении 15 лет учеными СКФУ, университета «Горный» (Санкт-Петербург) и сотрудниками кисловодского ООО «Нарзан – гидроресурс». Так, в Кисловодске в грунтовые воды каждые сутки поступает 68,9 тысячи кубометров сточных вод из неканализованных районов города, в Пятигорске – 108,4 тысячи кубометров. Часть из них просачивается в рабочие горизонты минеральных вод. А тут еще плачевное состояние более ста эксплуатационных скважин, которые были пробурены в 50-е годы прошлого века. В результате до 97 процентов минеральных вод в старых источниках загрязнено. Многие месторождения из-за этого впору закрывать.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Профессор Першин оценивает экологическую обстановку на Кавминводах как критическую

Аналогичная ситуация и с другими природными лечебными факторами на Кавказских Минеральных Водах.

– Так, въездной район в Кисловодске по уровню загрязнения соответствует промышленным уральским городам, – утверждает ученый.

Необходимо вводить ограничения на въезд иногороднего транспорта и стимулировать переход на экологически чистые электромобили. Пока же экологическую обстановку в городах-курортах ученые оценивают как критическую.

Что касается эксплуатации гидроминеральной базы на Кавминводах, то профессор Першин с коллегами готов предложить систему, которая регулировала бы процессы дебита скважин и в режиме реального времени контролировала качество воды. В этой связи сотрудник аппарата полпреда Президента РФ в СКФО Виктор Днов попросил профессора представить свой доклад для изучения в полпредство.