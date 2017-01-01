Заключительным аккордом в программе мероприятий, связанных с 55-летием возвращения казаков-некрасовцев в Россию, станет проведение 15 – 19 ноября IV Международной научной конференции «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в современном мире.

Их роль в сохранении уникальных и исчезающих культур». По традиции она состоится в филиале краевого музея изобразительных искусств в поселке Новокумском Левокумского района, где соберутся известные ученые, специалисты в области сохранения нематериального культурного наследия исчезающих этносов, к которым отнесена уникальная самобытная культура некрасовцев Ставропольского края. Приедут специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставрополя, а также из Эстонии, Румынии, Грузии, Белоруссии, Ирана, Палестины, Италии.

Гости познакомятся с самими некрасовцами, их песенным творчеством, кухней, укладом жизни. Запланированы встреча с молоканами, вечер в сельском клубе, который даст представление, как традиции некрасовцев приживаются в молодежной среде.