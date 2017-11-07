В конференц-зале Северо-Кавказского федерального университета прошла торжественная церемония подписания кодекса добросовестных практик в сети Интернет.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Торжественная церемония подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Заместитель министра энергетики, промышленности и связи Денис Курашов, руководитель Управления Роскомнадзора по СКФО Дмитрий Поляничев, депутат Думы Ставропольского края Андрей Юндин (слева направо)

Впервые документ был представлен прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». Он разработан в рамках организованного Роскомнадзором проекта «Цифровой дом», который нацелен на создание комфортной цифровой среды. Тогда кодекс был подписан более чем 30 организациями, которые добровольно примкнули к движению м за информационную безопасность страны.

На этом Роскомнадзор не остановился и собирается до конца года завершить региональный этап подписания документа. Очередь дошла до нашего округа. Подписание состоялось 7 ноября и проходило с участием руководителя Управления Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Дмитрия Поляничева, депутата Думы Ставропольского края Андрея Юндина и заместителя министра энергетики, промышленности и связи края Дениса Курашова.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Заместитель министра энергетики, промышленности и связи Денис Курашов, руководитель Управления Роскомнадзора по СКФО Дмитрий Поляничев, депутат Думы Ставропольского края Андрей Юндин (слева направо)

Кодекс разработан с целью защиты государства и членов общества от угроз, связанных с развитием инфокоммуникационных технологий для создания максимально безопасного цифрового пространства. В нем отмечена важность информированности пользователей по вопросам защиты персональных данных и формирования условий для обеспечения безопасного и правомерного обмена информацией в сети Интернет.

Дмитрий Поляничев отметил, что с бурным развитием информационных технологий, социальных и коммуникационных сетей и повсеместным внедрением электронного документооборота, в информационной среде собран огромный массив личной и конфиденциальной информации. Ее неправомерное использование может нанести вред не только отдельному гражданину, но и обществу в целом. Поэтому защита персональных данных – актуальный и злободневный вопрос современной сферы информационных технологий.

По словам Андрея Юндина, подписание кодекса добросовестных практик станет новой вехой в защите информационной безопасности России. Он призвал присутствующих внимательнее относиться к тому, что они размещают в сети Интернет, а также курировать контент сотрудников их организаций.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Кодекс добросовестных практик в сети Интернет

Денис Курашов, в свою очередь, добавил, что в министерстве проводится работа по преодолению регионами края так называемого сетевого неравенства, предусматривающая подключение к Интернету. Он выразил уверенность в том, что молодое поколение усвоит правила безопасного поведения в Сети и приобщит к ним старшее поколение.

К подписанию кодекса были привлечены органы государственной власти, бизнес-сообщество и профессиональные, общественные и образовательные организации. Они заявили о своей готовности к содействию обеспечения безопасного информационного пространства на основе требований законодательства РФ, международных договоров и рекомендаций уполномоченных органов в сфере защиты персональных данных. В Ставрополе документ подписали более 20 заинтересованных в безопасной работе в интернет-среде организаций и компаний, в числе которых газета «Ставропольская правда», ставропольское региональное отделение партии «Единая Россия», краевая телекомпания «Своё ТВ», ГТРК «Ставрополье» и другие.