Константин Игропуло с женой Марией на телешоу «Стена» Константин Игропуло с женой Марией на телешоу «Стена»

Участником шоу «Стена», которое ведет Андрей Малахов на телеканале «Россия 1» стал известный ставропольский спортсмен. К участию в этом проекте допускаются только люди, совершившие добрый поступок. Таким пропуском стало для гандболиста, члена сборной России, участника Олимпийских игр 2008 года Константина Игропуло спасение ребенка, сорвавшегося с эскалатора в торговом центре Сочи.

На шоу Константин пришел с женой Марией. Они играли как вместе, так и по отдельности. Игра шла очень споро, в итоге пара заработала 1 млн 884 тысяч 200 рублей рублей.

Супруги приняли решение поделить сумму пополам, а свою часть Константин отдаст на благотворительность.