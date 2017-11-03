Традиционная «Ночь искусств» в музеях края в этом году была посвящена и Дню народного единства, и в значительной степени 100-летию революции 1917 года.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве эта тема стала основной на двух новых выставках, на фоне которых прошла акция с вполне подходящим названием «Культурная революция», отразившая языком документов, плакатов, музейных экспонатов яркий, противоречивый водоворот революционных событий, их влияние на весь последующий ход истории. В течение вечера действовал «Свободный микрофон» для всех, кто хотел лично выразить собственный взгляд на революцию, на связанные с ней события, проходившие на Ставрополье, на судьбы конкретных героев истории.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

А в краевом Музее изобразительных искусств подготовили программу мероприятий, направленную на вовлечение гостей музея в атмосферу творчества. Центральное место также отвели новым экспозициям «Это наша с тобой биография…» и «Искусство и судьбы мастеров Ставрополья». Посетителям были представлены около 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного, медальерного искусства, скульптуры, отражающие события и атмосферу 1917 года. Здесь гостей музея встречали и вождь пролетариата Ленин, и комиссар в знаменитой кожаной куртке с красным бантом, и царская чета, и простые рабочие, крестьяне, солдаты...

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Эпоха нашла отражение не только в произведениях искусства, но и в «костюмной» театрализованной программе «Вся власть музеям!» с участием студентов Ставропольского краевого колледжа искусств. А затем творческая молодежь продолжила программу концертом «Ночь. Перезагрузка». В новом зале музея, где действует экспозиция «Казаки-некрасовцы Ставрополья», выступил фольклорный ансамбль городского Дома культуры «Лада». Здесь работали площадки народных мастериц, мастер-классы по войлоковалянию, изготовлению «Казачьей куклы», бисероплетению. Кто-то заново открыл для себя казаков-некрасовцев, посмотрев в музейном зале не только экспозицию, но и фильмы о них.