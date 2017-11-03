В Пятигорске состоялся фестиваль национальных литератур народов России.

Открывая действо, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Галактионов подчеркнул, что идеи мира, добрососедства, народного единства значимы как для Северного Кавказа, так и для всей России. Фестиваль – это возможность лучше узнать друг друга, услышать голоса поэтов и прозаиков из разных уголков большой страны.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина в своем выступлении отметила, что такое разнообразие культур, языков, традиций, как на Северном Кавказе, редко где встретишь:

– Сегодняшний праздник дает нам прекрасную возможность почувствовать, как бьется общее сердце – сердце России.

Главным местом встречи участников и гостей фестиваля стал знаменитый парк «Цветник». В Пятигорск приехали не только литераторы Кавказа, а и представители литературного сообщества из Москвы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кемерово, Казани, Уфы, Петрозаводска.

Открыла программу на площадке у Театра оперетты ярмарка северокавказских издательств. Классика и новинки, словари и путеводители, сказки и мемуары, труды по истории и краеведению, литература на русском и национальных языках народов Кавказа – всего было представлено более 600 наименований книг. Здесь же работал бук-арт-вернисаж ведущих библиотек Ставрополья и республик Северного Кавказа. Особое место было отведено литературной площадке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени Маяковского представила мобильный читальный зал, республиканские библиотеки – подборку книг, напечатанных шрифтом Брайля и дополненных объемными иллюстрациями.

Ближе к Лермонтовской галерее развернулись ремесленные ряды кавказских мастеров: войлочные ковры из Ингушетии, дагестанская серебряная посуда, платки и керамика из Карачаево-Черкесии, ткачество в славянских традициях, куклы североосетинских мастериц и многое другое. Здесь можно было не только увидеть все многообразие ремесел Кавказа, но и попробовать себя в качестве ученика-подмастерья.

Частью праздничного марафона стала работа народных подворий. А в Лермонтовской галерее открылась выставка художников СКФО. Здесь расположились как работы современных молодых авторов (масляная живопись, горячая эмаль, акварель, графика и т.д.), так и экспонаты из музейной коллекции «Горцы Северного Кавказа» – картины, выполненные в 20-х годах прошлого века.

Но главной составляющей фестиваля, безусловно, была литература и творческое общение переводчиков и поэтов, критиков и публицистов, драматургов и прозаиков.

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев подчеркнул:

– У нас огромная, многоязыкая, прекрасная литература, объединенная под сенью традиций великого русского слова, сплоченная интернационализмом и дружбой. «Когда поэты говорят – пушки молчат», – эта фраза актуальна и сегодня.

Фестиваль национальных литератур в Пятигорске был организован правительством Ставропольского края при содействии аппарата полпредства Президента РФ в СКФО, Минкавказа России, руководства республик Северного Кавказа и администрации города-курорта Пятигорска.