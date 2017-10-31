Самое сложное в профессии журналиста – суметь разглядеть неожиданное в привычном. С этой мыслью я и поднималась по лестнице Ставропольского краевого музея изобразительных искусств, спеша на открытие выставки «Архитектурная история Ставрополя». А добравшись до зала, отведенного под экспозицию, обнаружила немало настоящих поводов для удивления.

Фото пресс-службы Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Фото пресс-службы Ставропольского краевого музея изобразительных искусств

Ставропольцы буквально живут в музее под открытым небом! Прогуливаясь по городу или спеша на очень важную встречу, мы проходим мимо великолепных ансамблей, созданных когда-то талантливыми архитекторами. И не нужно покупать входных билетов, не нужно выкраивать время, чтобы увидеть это, достаточно замедлить шаг... Удивительно, что многие здания, сохранившиеся до наших дней, - представители разных стилей: есть и провинциальный классицизм, хорошо представлена эклектика, модерн... Вот, к примеру, всем известный ныне действующий кинотеатр «Октябрь», а в далеком прошлом «Биоскопъ», сохранил главное достоинство – фасад. Его архитектура полностью выдержана в стиле модерн, в его скандинавской версии.

Выставка появилась по двум серьезным причинам: посвящена 240-летию Ставрополя и 80-летию регионального отделения Союза архитекторов России. Творческое объединение масштабно отмечает большой юбилей. До 30 ноября будут проходить встречи с ведущими архитекторами города и края, круглые столы, посвященные проблемам современного градостроительства и сохранению исторического наследия, презентация юбилейного издания, кинолекторий и лекторий «Древние города Ставрополья», цикл архитектурных занятий для детей и школьников.

В составлении экспозиции приняли участие члены профессионального союза. Благодаря богатому материалу достаточно полно можно познакомиться с их деятельностью и творческими реализациями тех мастеров, которые создавали облик города еще задолго до появления Союза. Прошлое, настоящее и будущее Ставрополя представлено в макетах, проектах, презентациях... На выставке зрители с интересом рассматривали архивные и современные фотографии, запечатлевшие любимые уголки старого города и новостройки.

Здесь вся архитектурная история Ставрополя! Вы только представьте, сколько событий произошло, как менялся город, сколько людей вкладывали свои силы и таланта, чтобы он был таким, какой есть сегодня. Стоит знать архитекторов, создававших каменные чудеса Ставрополя. Прочно в историю города вписалось имя Юрия Васильевича Махрова. Он творил в послевоенные годы. Участник Великой Отечественной войны, бывший разведчик Юрий Махров прошел путь от техника до главного инженера проектов. Не имея образования в этой области, стал талантливым мастером. Как отмечают исследователи, строил здания «созвучные духу времени». Одной из первых самостоятельных работ Махрова станет строительство и благоустройство прилегающей территории стадиона «Динамо». Стадион с деревянными трибунами появился в Ставрополе еще до войны, в военный период был практически уничтожен. Заботясь об оформлении главной площади города, архитектор понимал – здесь должно быть что-то особенное. Так появилась монументально-торжественная с арочным входом, увенчанная шпилем, западная трибуна, выстроенная в традиции «большого советского» стиля.

Еще один, к сожалению, не сохранившийся объект, но принадлежащий «кисти» Махрова, – кинотеатр «Родина». Здание было выстроено на Крепостной горе перед самой войной по типовому проекту московских архитекторов в духе сталинского ампира, а в мирное время было реконструировано Юрием Васильевичем: приобрело двухэтажные постройки у боковых фасадов и ступенчатый рисунок, а вместе с этим – черты советского неоклассицизма. Об открытии обновленного объекта архитектуры в далеком 1954 году писала «Ставропольская правда»: «2 июля широко распахнулись двери нового кинотеатра «Родина». Заботливыми руками архитекторов и строителей в новом здании созданы большие удобства для зрителей. Общая архитектурная композиция нового кинотеатра разработана с учетом особенностей Ставрополя, как центра одного из крупных сельскохозяйственных районов страны. Художественная лепка реалистично отражает эту тему...». Жалко все-таки, что той «Родины» больше нет...

Из всей плеяды ставропольских архитекторов, работавших на рубеже 19-20 веков, последним из до революционных зодчих города, перешедших в советское время, был Григорий Павлович Кусков. Он получил хорошее образование в Санкт-Петербурге, в возрасте 23 лет прибыл в Ставрополь и проработал здесь 43 года! В городе сохранился дом архитектора, который он построил в 1899 году для своей довольно большой семьи. Находится строение на улице Барятинской, ныне — Комсомольской. Дом – представитель позднего ренессанса. А начало работы Кускова в качестве архитектора совпало с появлением нового тогда стиля «модерн». Обаяние модерна было так велико, что никто из современников не смог избежать его влияния, а вот Кусков как будто «не заметил» новых тенденций, и продолжал творить в традициях классицизма даже в советский период.

В первые годы советской власти Кусков предотвратил уничтожение целого ряда зданий, который сегодня отнесены к памятникам истории и архитектуры. Отдельное место в его творчестве занимает «Магометанская мечеть», ныне картинная галерея П.М.Гречишкина. В архитектуре зодчий использовал восточные мотивы: многолопастные арки, граненые купола, тонкие колоны с резными капителями...

И сегодня архитекторы честно трудятся над тем, чтобы новое гармонично соседствовало с памятниками прошлого, создавая необычные объекты, используя современные материалы. На открытии экспозиции было немало художников современности — с ними можно было поговорить, познакомиться с проектами, которые они реализовали и планами пока еще не существующих строений. Некоторые идеи, прямо скажем, удивляли, восхищали, будоражили фантазию. Вот вам проект поликонфессионального религиозно-культурного центра Ставрополья. Автор идеи предлагает на одной территории разместить мечеть, православный храм, синагогу, армянскую церковь и конгресс-центр.

За час до официального открытия с широко раскрытыми глазами по залу ходили первые посетители — в свободном пространстве легче было разглядеть и осмыслить все представленные экспонаты – проекты и объекты, исторические материалы, например, план Ставропольской крепости с 1778 по 1809 годы(!) и много чего еще. Профессиональная оценка автора выставки, искусствоведа Ольги Борисовны Бендюк позволила расставить некоторые акценты.

– Хотелось рассказать о городе с точки зрения градостроительного искусства. Архитектура — это летопись: можно ходить по городу и представлять кто жил в этих домах, как жил, чем занимался. Очень приятно, что к составлению экспозиции подключились наследники архитекторов, которые помогли собрать дополнительную информацию. Задачей музея было показать историю Ставрополя, начиная с маленькой крепости на вершине Крепостной горы. Город — это живой организм: из крепости он превратился в уездный, потом областной, потом губернский, а потом краевой центр. Те стили, которые присущи русской архитектуре, да и мировой, здесь присутствуют. Еще одной целью выставки было вернуть имена архитекторов из забытья.

Экспозиция построена таким образом, что от исторической части можно перейти к сегодняшней реальности. Большой раздел посвящен реконструкциям, например, здесь представлен проект 53-го квартала города, Крепостной горы. Специально выделено культовое искусство, отдельно проекты общественных построек: офисные здания, торговые центры, жилые застройки.

О современных тенденциях в архитектуре мы разговорились с председателем ставропольского регионального Союза архитекторов России Валерием Зыковым. Он заметил, что молодых талантливых специалистов в Ставрополе не так уж много, да и условия, при всем обилии строительного материала, им предоставлены особенные. Не мог не обозначить и ряд других проблем, о которых и мы догадываемся...

– Сегодняшние законы не совершенные. Поэтому не всегда удается убедить заказчика, что нужно делать архитектуру, а не просто возводить «коробки». Повезет тому архитектору, чей проект реализуют хотя бы на 60 процентов. Я считаю, что, при полной свободе творчества и выбора материалов, к строительству нужно подходить грамотно – в архитектуре недопустимы ошибки, ведь построенное здание не скроешь и не закамуфлируешь.

На открытии выставки было много гостей. Первыми вышли к микрофону поздравить коллег председатель регионально Союза дизайнеров России Юрий Бударин и руководитель краевого Союза художников Сергей Паршин.

– Дизайнеры наполняют мир смыслом, архитекторы делят его на клетки и заполняют жизненное пространство своим искусством, а художники отображают мир в образах. Все это позволяет показать его в проблемах, целостности и разноцветьи. Главное, чтобы мы делали это с любовью, – сказал Ю.Бударин.

Справедливо заметила директор музея изобразительных искусств Зоя Белая:

– Уж сколько лет я работаю в музее, сколько побывало у нас людей из разных городов страны и зарубежья, вы не представляете, как им нравится Ставрополь. Они всегда высказывают искреннее удивление, признаются – не ожидали, что город настолько красивый. Я хочу поздравить всех нас, что благодаря выставке еще глубже откроется искусство архитектуры, станет известно много того, чего мы не знали раньше.