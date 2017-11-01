Фото: пресс-служба губернатора СК

Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с представителями НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» .

Сотрудничество с агентством в сфере привлечения инвестиций длится уже много лет. Краевые власти пытаются создать благоприятные условия для вкладывающихся в развитие региона бизнесменов.

Помимо содействия в привлечении инвестиций, заметил советник гендиректора Агенства стратегических инициатив Анвар Гаджиев, НКО намерена развивать в крае социальное предпринимательство, оказывать поддержку волонтерским движениям и их проектам наподобие «Лизы Алерт» , участники которого ищут пропавших детей.

В рамках встречи также обсудили способы упрощения процедуры подключения новых производств к инженерным сетям, сообщили в пресс-службе губернатора СК.