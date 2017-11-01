На днях в администрации Кисловодска заместитель министра ЖКХ Ставропольского края Богдан Забелин обсудил с первым заместителем главы города-курорта Сергеем Никитенко и начальником Кисловодской станции по борьбе с болезнями животных Натальей Маликовой алгоритм действий для начала работы специализированного приюта для безнадзорных животных.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Строительство приюта, рассчитанного на содержание 100 собак, 10 кошек и 3 парнокопытных, завершено. Инвестор направил на строительство этого объекта 30 миллионов рублей. Помимо боксов для животных в приюте предусмотрена ветеринарная лечебница, а также административно-хозяйственный блок. Эти сооружения выполнены из металлоконструкций и утеплены сэндвич-панелями. Обслуживать приют будут 15 человек. Однако еще остаются вопросы по нормативной базе и кадрам. Кроме того, требуется 2 миллиона рублей на приобретение специального оборудования для стерилизации и лечения животных.

Планируется, что сразу после ноябрьских праздников представитель администрации Кисловодска выедет в Краснодарский край и Ростовскую область, чтобы на месте ознакомиться с работой аналогичных приютов для безнадзорных животных. После чего будет принято окончательное решение о начале функционирования кисловодского приюта.