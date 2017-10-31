Всех рыжих и конопатых без садистских замашек ребят соберут на пятигорском фестивале «Оранжевое настроение». Подготовка к нему уже началась. Цель мероприятия – объединить как можно больше школьников и малышей с необычным цветом волос и дать им возможность для творческой самореализации. Маленькие рыжики уже сейчас могут думать, исполнить ли песню, показать сценку или станцевать. По итогам фестиваля выберут «Самого рыжего артиста», «Самую рыжую семью» с привлечением огненнокудрых бабушек и дедушек, «Самый рыжий костюм» .

Заявки направляют до 9 февраля по электронному адресу ani-obr-5gor@mail.ru. Самых талантливых участников отберут рыжие судьи с 27 февраля по 3 марта. Они будут выступать на гала-концерте «Оранжевого настроения» в честь 8 марта.