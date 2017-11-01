Реконструкция осуществлялась 30 октября по улице Кирова во время проливного дождя. Этот факт возмутил активистов территориального общественного самоуправления, которые обратились в управление городского хозяйства, выступающее заказчиком у подрядной организации.
Подрядчик теперь должен использовать холодное фрезерование и повторно уложить асфальтовое покрытие.
Запланирован ремонт дорог еще на 29 улицах в Кисловодске. К середине ноября объем выполненных работ должен составить более 70%, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.