Администрация Кисловодска потребовала от подрядной организации ООО «Главдорстрой» переделать работы по укладке асфальтобетона.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ремонт дорог

Реконструкция осуществлялась 30 октября по улице Кирова во время проливного дождя. Этот факт возмутил активистов территориального общественного самоуправления, которые обратились в управление городского хозяйства, выступающее заказчиком у подрядной организации.

Подрядчик теперь должен использовать холодное фрезерование и повторно уложить асфальтовое покрытие.

Запланирован ремонт дорог еще на 29 улицах в Кисловодске. К середине ноября объем выполненных работ должен составить более 70%, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.