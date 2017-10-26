На базе Ставропольского государственного аграрного университета открылся I отраслевой чемпионат профессионального мастерства World Skills по компетенции «Ветеринария», организатором которого выступило Министерство сельского хозяйства РФ.

Турнир собрал молодых специалистов и студентов 14 регионов страны. Гостей и участников турнира приветствовали заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Помимо конкурсной программы пройдут Всероссийская конференция «Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных и инновационные подходы к их преодолению», панельные дискуссии, а также мастер-классы.