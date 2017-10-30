Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Впервые на Ставрополье проходит заседание комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Предоставилась редкая возможность обсудить актуальные вопросы ЖКХ, как отметил председатель комиссии, спикер Думы СК Геннадий Ягубов, поделиться мыслями, как сделать госполитику в этой сфере эффективной, полезной для людей.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила необходимость ввести в Жилищный кодекс понятия социального найма жилья. Без такой заботы государства осталась большая категория граждан, у которых нет возможности самостоятельно решить свою жилищную проблему.

Назрела необходимость восстановить жилищные кооперативы с использованием прошлого опыта. Собственниками жилья будут все члены кооператива. Выплата за свой пай будет конкурировать с ипотекой по своей доступности и востребованности.

Тема не очень приятная, но обойти ее нельзя. Есть такое понятие как апартаменты. Объекты нежилого фонда продавали как жилые. На крючок дешевизны попались многие. Это по сути ревизия Жилищного кодекса, введение в заблуждение местной власти в лучшем случае. В худшем – это коррупция. Необходима норма, которая сделает подобное невозможным.

Дома с хостелами – такое смешение недопустимо. Каждый имеет право на комфорт и полноценный отдых. Поэтому безусловно надо запретить организацию хостелов в обычном многоквартирном жилом доме.

Создание спецсчетов для проведения капремонта многоквартирного дома. На первом этапе процент таких собственников был невелик. Сегодня их число растет. Люди готовы брать на себя ответственность и контролировать процесс приведения своего жилья. Кроме того, это гарантия сохранности средств, собранных жильцами.