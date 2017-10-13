На должность директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Мурад Айдемиров.

В обязанности нового руководителя входит управление работой с крупными корпоративными клиентами, в том числе и с органами власти, на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики.

Мурад Айдемиров родился 26 октября 1985 в Ставрополе. В 2007 году окончил Ставропольский государственный университет, свою карьеру начал с 2006 года в филиале ПАО «МТС» в Ставропольском крае, где проработал 11 лет. С 2014 года руководил направлением по работе с корпоративными клиентами.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Рад, что в команде руководства компании появился перспективный, профессиональный менеджер. Мурад Айдемиров зарекомендовал себя как грамотный специалист, эффективно выполняющий поставленные задачи в корпоративном сегменте. Считаю, что опыт и профессиональные достижения позволят ему развивать долгосрочные партнёрские отношения с бизнесом и органами власти региона».

Мурад Айдемиров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Рад присоединиться к команде «Ростелекома». Будущее за цифровыми технологиями, и я уверен, что совместными усилиями мы зарекомендуем себя в качестве надежного бизнес-партнера, обеспечивая наших клиентов широким спектром современных высокотехнологичных сервисов».