Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних в Пятигорске прошел конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции».

Яркие работы создавались детьми от 6 до 14 лет и были выставлены в здании краевого театра оперетты. Маленькие художники рассказали о моментах, вдохновивших их на создание работ. Каждый рисунок был по-своему интересен, поэтому организаторы решили не распределять места и подарили каждому участнику билет на спектакль.

Традиционный конкурс дает возможность самовыражения юным художникам. Родители же могут взглянуть на себя со стороны. Помимо прочего, мероприятие повышает престиж работы в органах внутренних дел, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Подобный конкурс прошел и в преддверии Дня судебного пристава. УФССП России по СК выступило в роли организатора. В качестве участников пригласили учащихся гимназии №24. В пресс-службе ведомства рассказали о том, с каким желанием и усердием детвора изображала свое видение работников службы.