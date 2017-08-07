Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства СК

В Новоселицком районе состоялось торжественное вручение лучшим участникам жатвы благодарственных писем от министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва. Во встрече принял участие полномочный представитель губернатора Александр Нагаев. Подведены итоги уборочной кампании. Валовой сбор превысил 325 тысяч тонн при средней урожайности 37,4 центнера с гектара. Это больше, чем планировалось. 90 процентов собранного зерна – продовольственное. Кроме того обсуждены вопросы, связанные с обновлением машинно-тракторного парка, строительством зернохранилищ и механизированных токов, реализацией программ по социальному развитию села.